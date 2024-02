Serie A designazioni 26ª giornata | la scelta su Milan-Atalanta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’AIA ha reso note learbitrali per la 26esimadel campionato diA. Ecco tutti i dettagli L’AIA ha reso note learbitrali per la 23esimadel campionato diA. Ecco tutti i dettagli. BOLOGNA – H. VERONA Venerdì 23/02 h.20.45 ABISSO BRESMES – DI MONTE IV: CAMPLONE VAR: SOZZA AVAR: MAZZOLENI SASSUOLO – EMPOLI Sabato 24/02 h.15.00 AURELIANO PRETI – VECCHI IV: BONACINA VAR: SERRA AVAR: MARIANI SALERNITANA – MONZA Sabato 24/02 h.18.00 FABBRI PERROTTI – CIPRIANI IV: MINELLI VAR: VALERI AVAR: MAZZOLENI GENOA – UDINESE Sabato 24/02 h.20.45 FOURNEAU MELI – ALASSIO IV: COLOMBO VAR: DI ...

Serie B - Power Salerno, ufficiale l’ingaggio dell’italo-brasiliano Bruno Duranti: Bruno Duranti è un nuovo giocatore della Power Basket Salerno. Italo-brasiliano classe '93, Duranti è un atleta versatile, solido e di qualità, che può giocare da #3 e da #4, aprendo il campo e ...

Serie B - Logimatic Ozzano: risoluzione consensuale con Keller Ly-Lee: La società Logimatic Group Ozzano rende nota la risoluzione consensuale con il pivot classe 2001 Keller Ly-Lee. All'atleta, che con i Flying ha "viaggiato" in regular season a 5.8 punti di media con 4 ...

