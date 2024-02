Serie A 2023 2024 | arbitri 26esima giornata | Milan-Atalanta ad Orsato

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la ventiseiesimadiA. Domenica alle 18 in campo la capolista Inter sfiderà il Lecce in un match che verrà diretto da Daniele Doveri. Con l’arbitro della sezione di Roma, ci saranno gli assistenti Rossi e Guida, il quarto ufficiale di gara Baroni e gli addetti alla Var Valeri e Mariani. L’anticipo delle 12.30 tra Juventus e Frosinone sarà diretto invece da Antonio Rapuano di Rimini, mentre alle 20.45 è in programmaaffidata a Danieledi Schio. Lunedì due posticipi: alle 18.30 Roma-Torino, alle 20.45 Fiorentina-Lazio, sfide che saranno dirette rispettivamente da Juan Luca Sacchi di Macerata e Marco Guida di Torre Annunziata. Le designazioni BOLOGNA – H. VERONA Venerdì 23/02 h.20.45 ABISSO BRESMES – DI MONTE IV: ...

