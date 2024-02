Sereni | il cuore a metà | Io e Lazzari | che coppia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Samueleha indossato la maglia della Spal appena 10 volte nella stagione 2013/2014 – la prima della gestione Colombarini-Mattioli –, ma gli sono bastati pochi mesi per entrare neldei tifosi biancazzurri. Era il laterale mancino della squadra di Gadda, che sull’altra corsia si affidava ad un certo Manuelè nato a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, e proprio nella società amaranto è cresciuto calcisticamente e ha chiuso la carriera professionistica nel 2021, prima di continuare a giocare nei dilettanti e dedicarsi ad un’altra attività che gli sta regalando soddisfazioni. "Gioco in Promozione in provincia di Arezzo – spiega il doppio ex –, e lo farò fino a quando continuerò a divertirmi. La passione è ancora forte, ma devo conciliarla con un bambino di 21 mesi e una professione ...