Serena | «Brehme amava parlare di come aveva beffato l’Argentina con un rigore dubbio»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Aldoricorda Andy, ex calciatore tedesco scomparso ieri per un arresto cardiaco. L’intervista a Libero. Un campione che non si atteggiava anche con i tifosi? «Soprattutto. Andy era un esempio di educazione e disponibilità. L’egocentrismo che ho visto in tanti giocatori diventati campioni del mondo, e lui il mondiale lo vinse proprio nel 1990 con la Germania, era un difetto sconosciuto. Tuttora era una festa quando ci vedevamo. Ogni anno nostro presidente Ernesto Pellegrini organizza una cena ednon mancava mai. Era un interista dentro». Forse è stato il tedesco meno tedesco e più italiano tra i tanti calciatori arrivati dalla Germania? «Sì. Anche perché lui era innamorato del Bel Paese a tal punto da acquistare una bella casa a Bardolino del Garda, dove trascorreva lunghi periodi». Tatticamente era anni avanti nel ...

