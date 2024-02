Serale Amici 23 | svelato il primo giudice ufficiale | ecco chi è

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)23 è pronto a sollevare il sipario sul suoe Maria De Filippi ha già scelto il: che ha confermato in prima persona la sua presenza nella fase finale del talent show durante un’ospitata su Che Tempo Che Fa. Ma andiamo nei dettagli e vediamo di chi si tratta.23: la giuria inizia a prendere forma Ilcomponentedella giuria deldi23 sarà un volto già noto all’interno del talent show, siccome è già stato unnelle passate edizione. Si tratta dell’inimitabile Cristiano Malgioglio, che tornerà a farci sorridere con le sue gaffe esilaranti. A dare la notizia è stato lui in prima persona, infatti il famoso paroliere ha dichiarato il ...

Una nuova puntata del daytime di Amici 23 è andata in onda questo pomeriggio, mercoledì 21 febbraio 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto tra ... (tutto.tv)

Nel daytime di Amici di oggi, Lorella Cuccarini ha messo alla prova le sue due allieve in previsione del Serale. (comingsoon)

Amici, Marisol al Serale: la reazione speciale non vista della famiglia: Maglia del Serale di Amici per Marisol che ha avuto modo di parlare con la sua famiglia subito dopo la lieta notizia. Si avvicina il Serale di Amici e piano piano i professori stanno iniziando a ...

Amici 23, Mida e Petit già al Serale Le strane mosse: Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini hanno già deciso di portare con loro al Serale i due cantanti Quanto accaduto nei Daytime conferma ...

Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma ed Elodie, la trasformazione sexy delle ex allieve di Amici: come sono oggi (e come erano): Alessandra Amoroso è la vincitrice di "Amici di Maria De Filippi" edizione 2009 diventata ... Alessandra indossa abiti da sera raffinati, tailleur dal taglio maschile con delle giacche dalle fantasie ...