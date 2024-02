“Senza abuso d’ufficio soprusi non punibili” | il Csm avverte la Camera Dal sindaco “vendicativo” al dirigente che assume la nipote | i casi veri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilche non rinnova l’incarico a un funzionario “per fini ritorsivi e discriminatori“. Quello che requisisce l’immobile oggetto di una causa civile a cui è personalmente interessato. Quello che nega un’autorizzazione perché “il marito della richiedente non gli aveva fornito adeguato sostegno in ocone delle precedenti consultazioni elettorali”. O quello che ordina “la revoca dell’incarico dirigenziale ricoperto da un dipendente candidatosi in una lista contrapposta“. Sono tutti esempi recenti di pubblici amministratori condannati in via definitiva per, cioè per aver violato la legge allo scopo di favorire qualcuno danneggiando qualcun altro: domani, quando il reato non esisterà più, quelle condotte non saranno più, e le condanne già emesse saranno cancellate con ...