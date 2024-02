non parte per Roma Defezione dell'ultima ora in casa Inter, in Secondo quanto riportato da Sky Sport , Stefano Sensi non partirà Così Furlani ha commentato l'operato della dirigenza: "Abbiamo

Sensi operato, Inter lo perde ancora! Prima ipotesi sul rientro – Sky (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sensi è tornato nuovamente sotto i ferri. Il centrocampista dell’Inter, che a gennaio è andato vicinissimo al Leicester City, sarà dunque indisponibile per i prossimi impegni dell’Inter in campionato ma il rientro, secondo Sky Sport, è probabile in vista della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid OPERAZIONE – Stefano Sensi si è nuovamente operato, come già anticipato. Il centrocampista dell’Inter, che a gennaio è stato a un passo dalla cessione al Leicester City, ha rimosso la placca alla caviglia che gli era stata inserita la scorsa stagione dopo il pesante infortunio subito al Monza. Sensi operato, assente almeno per le prossime tre partite: ecco la Prima ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di mercoledì 21 febbraio 2024)è tornato nuovamente sotto i ferri. Il centrocampista dell’, che a gennaio è andato vicinissimo al Leicester City, sarà dunque indisponibile per i prossimi impegni dell’in campionato ma il, secondo Sky Sport, è probabile in vista della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid OPERAZIONE – Stefanosi è nuovamente, come già anticipato. Il centrocampista dell’, che a gennaio è stato a un passo dalla cessione al Leicester City, ha rimosso la placca alla caviglia che gli era stata inserita la scorsa stagione dopo il pesante infortunio subito al Monza., assente almeno per le prossime tre partite: ecco la...

