Sempre più ragazzi dentro | sempre più indifferenza fuori

Leggi tutta la notizia su internazionale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Oggi in Italia nelle carceri minorili ci sono circa cinquecento detenuti. Mai così tanti negli ultimi dieci anni. Il governo ha inasprito le pene e reso più semplice imprigionarli. Ma un adolescente che cresce in galera è una sconfitta per tutti. Leggi