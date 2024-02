Segretario di Stato Blinken in Brasile

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) 3.06 Ildiamericano Antonyè arrivato in, per un incontro dei ministri degli Esteri del G20 al quale dovrebbe partecipare pure il russo Sergei Lavrov.incontrerà anche il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, nel bel mezzo di una crisi diplomatica con Israele dopo aver paragonato l'offensiva di Tel Aviv nella Striscia di Gaza all'Olocausto nazista. Dichiarazioni respinte da Biden. Dal canto suo Israele ha annunciato che il presidente brasiliano Lulanon potrà più entrare in Israele.