Scoppia il caos sul volo Ryanair | urla | schiaffi e minacce tra i passeggeri VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 È successo di nuovo, ancora una rissata a bordo di un aereo e non è la prima volta. L’ultima notizia del genere risale ad un mese fa, quando scoppiò una furiosa lite tra 7e membri dell’equipaggio su undella. In quel caso giocò un ruolo da protagonista l’alcol, che è alla base di un’altra rissata sempre su un, decollato da Edimburgo lo scorso lunedì 19 febbraio e diretto a Tenerife. Tre giovani, evidentemente ubriachi, hanno dato vita ad uno spettacolo indecoroso fatto di, insulti e. La rissa I protagonisti di questo “show” sono stati 3 giovani: una ragazza, il fidanzato e il fratello del fidanzato. Non si sa bene cosa abbia ...