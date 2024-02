Scoperto evasore totale | faceva il commercialista e prendeva il reddito di cittadinanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Bologna, 21 febbraio 2024 - Svolgeva la professione di, ma aveva nascosto tutti i propri redditi al fisco, per undi oltre centomila euro. Come se non bastasse, l'uomo era aiutato da una dipendente senza contratto e percepiva anche ildi. Il tutto è stato peròdalla Guardia di Finanza, con il professionista che è finito nei guai. Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Bologna, nel corso di un controllo fiscale, hannoche ilera unperché, nonostante lavorasse e fosse titolare di tre distinte partite Iva, era riuscito a nascondere al fisco quanto guadagnato in poco più di un anno e cioè oltre centomila euro. L'uomo, per lo svolgimento ...