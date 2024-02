Scontro con un camion per Salini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lunedì mattina l’eurodeputato Massimiliano, nell’impatto con un, ha subìto un colpo di frusta che lo costringe a portare un apposito collarino. "C’era parecchia nebbia – racconta l’eurodeputato cremasco – Non mi sono accorto di arrivare in prossimità di una rotatoria e mi sono trovato davanti unche aveva rallentato per affrontare la curva. Non ho fatto in tempo a frenare e la sterzata dell’ultimo momento non mi ha permesso di evitare l’ostacolo. Ho picchiato contro lo spigolo destro del, rimediando un colpo di frusta. In ospedale sono stato visitato e i medici mi hanno messo il collarino per aiutarmi a guarire". L’ex presidente della Provincia, eletto nel 2009 con il centrodestra, ieri ha preso comunque un aereo per presenziare a Bruxelles al Parlamento europeo. P.G.R.