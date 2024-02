Scommessa Africa

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Mentre il governo italiano è concentrato a sviluppare nel continente il suo «Piano Mattei» - ovvero investimenti strategici che puntano a una crescita reciproca di aziende ed economia - c’è chi critica con argomentazioni ambigue. La cosa curiosa: sono gli stessi che alla fin fine portano proprio da quelle parti pezzi d’Italia. A spese nostre. Colonialista. Altro che rinsaldare le relazioni economiche tra Italia e. Persino il nome scelto dal governo: «Piano Mattei». Colonialista pure quello. Repubblica, posseduta dagli immacolati eredi Agnelli, freme d’indignazione. Con la schiena dritta come un fuso, imbastisce un nuovo processo a Giorgia Meloni. Il quotidiano è scatenato. Strategia dalle «gambe corte». Un «vorrei ma non posso». Una politica estera che rievoca il «regime fascista». La premier, piuttosto, prenda magari esempio dal munifico editore del ...

" Modello Caivano per il Nord Africa ". Ecco il piano di Meloni per i migranti: Dobbiamo insistere con le Nazioni della regione del Mediterraneo allargato e dell'Africa Sub - ... "Una scommessa vinta": Meloni svela il piano Mattei, cosa è successo al vertice

L'AFRICA SECONDO GIORGIA MELONI. IL PIANO MATTEI E LA STRATEGIA DELL'ITALIA: E' però innegabile come la maggior scommessa di Giorgia Meloni sia da identificare nel proposito, più volte annunciato, di inaugurare una nuova epoca di partnership con l'Africa basata su un piano "...

Meloni: "Non voglio un sud che viva di sussidi. La visita della premier al polo Enel di Catania: Citato dalla premier l'impegno a creare infrastrutture attraverso i fondi del Pnrr e il Piano Mattei porta verso l'Africa per le risorse energetiche. celle La scommessa è far diventare Catania uno ...