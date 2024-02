Sciopero contro le morti sul lavoro | “Basta parlare di tragica fatalità”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Bologna, 21 febbraio 2024 – "Non è accettabile uscire per andare a lavorare, e non fare più rientro a casa", dicono i sindacati Fillea Cgil Emilia Romagna e Feneal Uil Emilia Romagna, a seguito dellonazionale sullesul. Oggi alle 16, circa duecento lavoratori, armati di fischietto, durante loregionale nelle ultime due ore di turno, esteso agli edili e ai metalmeccanici Cgil e Uil, si sono ritrovati di fianco al cantiere del Tram in viale della Fiera per dire "allesul". "Quanto successo a Firenze è lo specchio del mondo delin Italia - aggiunge Michele Bulgarelli, segretario Cgil Bologna -, fatto di contratti metà in regola e metà in nero, clandestinità, illegalità e appalti". E richiede la ...