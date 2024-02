Sciatore soccorso e multato Aveva bevuto troppo e non riusciva più a rialzarsi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Lonon era inebriato dalla bellezza dei panorami e dalla neve immacolata, ma da altro, tanto da essere sanzionato. Nella giornata di sabato il personale della Polizia di Stato che presta servizio di sicurezza ein montagna nel comprensorio sciistico di Livigno è stato attivato per un intervento didi un uomo che nel tentativo di percorrere la pista denominata “autostrada” cadeva ripetutamente fino al punto di non essere più in grado di alzarsi. I poliziotti sugli sci giunti sul posto hanno trovato l’uomo accasciato sulla pista, visibilmente ubriaco con occhi lucidi, alito fortemente vinoso e difficoltà nell’esprimersi verbalmente e lo hanno quindi accompagnato presso gli uffici per sottoporlo a rilevazione alcolemica che ha evidenziato un esito positivo ben al di sopra dei limiti di legge: 2,02 gr/litro. ...

