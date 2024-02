Sciame sismico Parma | scossa pari a 3 1

Ancora una scossa , l’ ennesima , in provincia di Parma , in un territorio che da inizio febbraio è interessato da uno sciame sismico importante. Oggi ... (ilfattoquotidiano)

Prosegue la sequenza sismica in corso dal 7 febbraio in provincia di Parma. Dalla mezzanotte l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ... (quotidiano)

Parma, continua lo sciame sismico: toccata nella notte magnitudo 3.1: Continua a tremare la terra nel Parmense dove questa notte, secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificata una sequenza sismica con la scossa più forte di ...

Terremoto, scossa di 3,8 in provincia di Parma: Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Parma nella zona fra i comuni di Langhirano, Felino e Calestano interessata da sedici giorni da uno sciame sismico. Alle 14.51 il sismografo ha registrato magnitudo di 3.8 con epicentro a 5 chilometri da Calestano e 20,9 km di profondità.

