Schlein Contestata da una pensionata «Vada a lavorare» | video

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Brutta mattinata di campagna elettorale in Sardegna per il segretario del Pd Ellyal mercato rionale di Quirra, a Cagliari, per appoggiare la candidatura di Alessandra Todde. Durante il giro tra i banchi unasi è fatta spazio tra i giornalisti e dopo essersi avvicinata alla segretaria del Pd e averle stretto la mano l'ha apostrofata: "Macome ho lavorato io 25 anni in una impresa di pulizia per 500 euro al mese. È una vergogna". "E' una vergogna", la replica della segretaria Dem.

Doveva essere un bagno di folla l’arrivo di Elly Schlein in Sardegna a sostegno di Alessandra Todde, la candidata scelta da Pd e 5Stella per ... (secoloditalia)

Sardegna: l'outsider Lucia Chessa contesta 'la discesa dei big': Meloni, Salvini e Tajani in Sardegna "Contestiamo la discesa di questi big nazionali che calano da Roma, non c'è motivo per cui vengano in Sardegna a fare turismo elettorale. La prima cosa che farei ...

Sardegna, Elly Schlein contestata da una pensionata al mercato: “Vada a lavorare come ho fatto io": Schlein contestata da una pensionata al mercato di Cagliari: 'Vada a lavorare come ho fatto io' ha detto la donna alla segretaria del PD ...

Elly Schlein contestata da una pensionata al mercato di Cagliari prima delle elezioni regionali in Sardegna: Mercoledì 21 febbraio, al mercato di via Quirra a Cagliari, Elly Schlein è stata contestata da una pensionata. La segretaria del Pd era lì per un’iniziativa alla vigilia delle imminenti elezioni ...