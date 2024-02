Schillaci | “Via il tetto di spesa per le assunzioni entro il 2024 Sulla Dengue la situazione è sotto controllo”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Obiettivo: abolire ildiper nuove. È una delle priorità del ministro della Salute, Orazio, ribadita a margine della sesta edizione ‘Inventing for Life Health Summit’, al Maxxi di Roma. “Prima di aumentare gli stipendi, guardiamo con attenzione all’indennità di specificità medica. Vogliamo far sì che venga abolito ilassunzionale di. Questa è la vera battaglia che speriamo di chiudereil”. “Siamo al lavoro per abolire ildi spese per le” Il ministro ha ribadito l’intenzione di lavorare sull’attrattività del Servizio sanitario nazionale per la professione medica e infermieristica. “Stiamo combattendo i gettonisti. Se ci sono i gettonisti che ...