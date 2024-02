Schillaci | Entro il 2024 pronti ad abolire il tetto di spesa per le assunzioni'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) - "Prima di aumentare gli stipendi, guardiamo con attenzione all'indennità di specificità medica. Vogliamo far sì che venga abolito ilassunzionale di. Questa è la vera battaglia che speriamo di chiudereil". Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio, a margine della sesta edizione dell'evento 'Inventing for Life Health Summit', promosso oggi al Maxxi di Roma da Msd Italia. Il ministro ha ribadito l'intenzione di lavorare sull'attrattività del Servizio sanitario nazionale per la professione medica e infermieristica. "Stiamo combattendo i gettonisti. Se ci sono i gettonisti che lavorano - ha sottolineato- non ci sono i medici che vanno nel Ssn. Dobbiamo rendere più attrattiva la situazione del Servizio ...