Schianto sulla via Emilia Travolto da un’auto Il ragazzo non ce l’ha fatta

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La speranza è durata meno di una notte, lasciando posto solo alla disperazione per la tragedia. Una vita spezzata a soli 15 anni, ennesima croce sull’asfalto, ma che per la giovanissima età della vittima lascia ancor più sgomenti. Solo lacrime ieri a Casanova Lonati per la troppo prematura morte di Enea Vidali. Studente all’Istituto tecnico agrario Gallini di Voghera, giocava a calcio nella Frigirola di Pavia, società che ieri ha espresso il cordoglio alla famiglia "per questo tragico evento che ha colpito tutti noi". Con la passione per le moto, vedeva certo come un traguardo il suo prossimo compleanno ad agosto: con i 16 anni avrebbe potuto conseguire la patente per guidare anche un 125 di cilindrata, come a 14 anni aveva preso il patentino per mettersi in sella a un 50cc. Ma proprio mentre guidava il suo Fantic 50 è rimasto vittima dell’incidente stradale, successo verso le ...