Schianto in minicar | Mario ora ha bisogno di sangue | sos donazioni

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRestano stazionarie, nella loro gravità, le condizioni di salute del giovaneD.A., il 16enne di Monteforte Irpino coinvolto sabato notte in un terribile incidente stradale. Il ragazzo ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Moscati di Avellino nei giorni scorsi è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico per ridurre la pressione sul cervello causata dalla massa intracranicaa causa del forte trauma cranico riportato a seguito dell’incidente. Orahadie per questo suoi social e non solo stanno girando appelli per ricreare donatori dello stesso gruppo sanguigno di. Servedel gruppo 0 RH NEGATIVO: per leè possibile recarsi al piano terra dell’Ospedale San Giuseppe ...