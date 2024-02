Schianto | carambola e ribaltamenti in galleria | due feriti sotto choc

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Serra San Quirico (Ancona), 21 febbraio 2024 – Tamponamento conin: dueper fortuna lievi ma traffico in tilt. E’ avvenuto poco prima delle 14, all’interno dellaGola della Rossa della superstrada, in direzione Ancona. Due i mezzi coinvolti: un’utilitaria e un furgoncino Fiorino, entrambi ribaltatisi, unosopra, uno su un fianco dopo l’impatto all’interno della. I due conducenti sono riusciti ad uscire da soli dall’abitacolo anche se lievemente. Sul posto 118, con automedica di Fabriano e croce verde di Serra San Quirico, vigili del fuoco di Fabriano, Polizia Stradale e personale Anas. I due conducenti sono stati portati al pronto soccorso del Profili ma hanno ...

