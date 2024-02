(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Castel Guelfo (Bologna), 21 febbraio 2024 - In un'occasione ha preso alae poi si è allontanato da casa con i due figli minorenni, ma l'uomo, un trentottenne italiano, era poi stato rintracciato dai carabinieri ed era tornato a casa. Le violenze non sono però finite lì e dopo alcuni mesi la donna ha deciso di rivolgersi nuovamente ai militari dell'Arma per denunciare il compagno. “Zitta o ti taglio la testa”, allontanato da casa il marito violento Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima, una donna di circa 30 anni, i fatti sono iniziati la sera del 19 settembre scorso, quando i militari della centrale operativa di Imola hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di aver udito delle urla provenienti da un appartamento e riconducibili a una lite domestica. I ...

Schiaffi e ginocchiate alla compagna, braccialetto elettronico a un 38enne: Castel Guelfo (Bologna), 21 febbraio 2024 - In un'occasione ha preso a schiaffi la compagna e poi si è allontanato da casa con i due figli minorenni, ma l'uomo, un trentottenne italiano, era poi stato ...

Bologna, violenze contro la ex compagna davanti ai figli minori: il movente è la gelosia: Un uomo avrebbe aggredito la sua ex compagna con spintoni, schiaffi, calci e ginocchiate dritte alle costole, perché non riusciva ad accettare la fine della loro relazione. Il movente scatenate ...

Picchiava la compagna davanti ai figli: misura cautelare per un 38enne: L’uomo, per mesi, ha picchiato la compagna anche in presenza dei figli minorenni. Per lui è scattata la misura del braccialetto elettronico ...