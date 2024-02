Schiacciato da una pianta | trovato morto dopo ore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) San Severino (Macerata), 20 febbraio 2024 – Tragedia nelle campagne di San Severino, dove questa sera un uomo di 69 anni è stato, probabilmenteda unache stava tagliando. Il fatto è avvenuto in contrada Isola, nel territorio di San Severino, non lontano dal confine con Cingoli. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando è avvenuto l’incidente. Il 69enne settempedano sarebbe stato colpito da unache stava tagliando, rimanendo. Questo, almeno, è quello che è emerso dai primi riscontri. Questa sera, infatti, erano in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, arrivati sul luogo della tragedia per tentare di ricostruire l’accaduto. A dare l’allarme sarebbe stata la moglie ...