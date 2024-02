Scemo | non ti do i documenti | Caivano | lite furibonda tra centauro e vigili | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Momenti di alta tensione sono stati vissuti in via Colanton Fiore, a. Protagonisti une due. La polizia municipale ha infatti fermato l'uomo che non aveva rispettato il senso rotatorio, ma il 55enne non l'ha presa bene. A immortalare la scena un filmato che mostra l'uomo a bordo dello scooter rifiutare di sottoporsi ai controlli. Da lì il 55enne passa in fretta alle offese personali nei confronti dei: "Sei uno, non ti do i", dice a uno di loro. A quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato sprovvisto di copertura assicurativa. Motivo per cui il mezzo sarebbe stato sequestrato e l'uomo sarebbe stato denunciato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Solo qualche giorno fa, sempre nel comune napoletano di cui si è occupato il ...