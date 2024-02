Scacchi | bambino prodigio di 8 anni batte un maestro

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il suo nome è Ashwath Kaushik ed è nato nel 2015 in India. Non è unqualsiasi perché ha appena battuto un grandediin un torneo classico, ed è il più giovane di sempre a riuscire in questa impresa con la quale ha stabilito un nuovo record., stabilito un nuovo L'articolo proviene da Il Difforme.