Satricvm – Latina

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)Strada Nettuno-Cisterna, 1227 – Loc. Le Ferriere – 04100Telefono: 349/1923153 Sito Internet: www.maxcotilli.com Tipologia: creativa Prezzi: menù degustazione: 60/80€, piatti singoli 25€, dolci 15€ Chiusura: Domenica sera; Martedì e Mercoledì OFFERTA Situato sulla strada Nettunense, all’altezza della località Le Ferriere, il ristorantenon è proprio semplice da trovare, immerso com’è nel buio della zona e con un’insegna che non spicca tra le piante che la circondano. In cucina c’è Max Cotilli, mentre la sala è gestita dalla moglie Sonia. La proposta gastronomica, prevalentemente di mare, non disdegna qualche portata terragna, come l’anatra tandoori presente nel menù “palude” che contempla 9 piatti a 80 euro; l’altro percorso degustazione è “marea”, sei piatti a 60 euro, mentre la scelta à la carte ...