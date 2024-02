Satellite grosso come un bus in caduta libera sulla Terra | quando avverrà l' impatto

Il satellite Ers-2 precipita sulla Terra: «Grosso come un autobus». Cosa si rischia (anche in Italia) e dove potrebbe atterrare: Il satellite è stato lanciato in orbita nell'aprile 1995, quattro anni dopo il gemello Ers-1, ed è rimasto in funzione per 16 anni, raccogliendo una grandissima quantità di dati su oceani, calotte ...

Il satellite Ers-2 in caduta libera…": È in caduta libera verso la Terra il satellite Ers-2, che per quasi trent'anni ha servito l'Agenzia spaziale europea (Esa) con immagini del nostro pianeta. La sua… Leggi ...

C'è un satellite in caduta libera sulla terra. Ma non c'è da preoccuparsi: Il satellite ERS-2 (European Remote Sensing 2) dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) sta per concludere la sua missione durata 16 anni, in un finale spettacolare bruciando in modo incontrollato al rient ...