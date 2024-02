Sassuolo | Pinamonti | «Siamo in un momento difficile Bisogna…»

"Dobbiamo essere consapevoli del nostro potenziale" SASSUOLO (MODENA) - "Il momento è difficile, siamo i primi a Andrea Pinamonti,

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Andrea, attaccante del, ha parlato aChannel deldei neroverdi in campionato Andrea, attaccante del, ha parlato aChannel deldei neroverdi in campionato. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «È unnoi i primi a saperlo perchéin una posizione in cui nessuno vuole essere, ma ormai cie non si può tornare indietro, bisogna guardare avanti per trovare qualsiasi modo per uscirne nel miglior modo possibile, per fare queste ultime partite nel migliore dei modi per tirarci fuori da questa zona di classifica. In ...