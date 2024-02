Sardegna | la scuola è chiusa | seggio elettorale nella casa di una pensionata

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pubblicato il 21 Febbraio, 2024vasta piana della Nurra, area a trazione agricola nel Comune di Sassari, nasce un nuovo segmento del mercato turistico. Sognando un posto tra le destinazioni preferite dai visitatori che vanno e vengono tra Stintino e Alghero, gli abitanti di Biancareddu, cento anime e un’età media molto alta, sperimentano il turismo… A inaugurare il nuovo corso è Maria Ghisu, che tra il silenzio dei campi a perdita d’occhio si gode la pensione dopo aver chiuso il bar e il ristorante che a lungo hanno rappresentato un punto di riferimento per la comunità. Con tanto tempo libero a disposizione e altrettanto amore per questo piccolo villaggio, la signora Maria fa parte dell’associazione Borgata di Biancareddu. “Per fare comunità”, spiega. Dall’impegno dell’associazione è nata l’idea di ricorrere alla locazione ...

Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Il giovane è stato investito questa mattina in via Peretti, a Cagliari, mentre stava attraversando la ... (dayitalianews)

Elezioni Regionali in Sardegna con sorpresa: scuola chiusa a Biancareddu, si vota a casa della signora Maria: Domenica 25 febbraio sono previste le elezioni Regionali 2024 in Sardegna per eleggere il nuovo presidente e il Consiglio regionale. A Biancareddu vicino Sassari, però, c’è un problema: l’ormai ex ...

Sardegna, Alessandra Todde: per fermare destra coalizione unica via: Per Alessandra Todde, candidata alla guida della Regione per Pd, M5S e sinistra, "la Sardegna è stanca di essere mal governata da giunte incompetenti, inaffidabili, disoneste. Siamo stufi dei soliti ...

Sardegna, Todde: dimenticata da Meloni, Pd e M5S per guidarla insieme: Roma, 21 feb. (askanews) – “Niente sondaggi, ho sempre preferito lasciarli stare. Sento entusiasmo, affetto, voglia di riscatto. La Sardegna è stanca di essere mal governata da giunte incompetenti, in ...