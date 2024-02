Sardegna | Conte | ' anche oggi destra farà promesse che non manterrà' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Meloni e Salvini saliranno sul palco e ci riempiranno di nuovoche non manterranno e poi ripartiranno senza ascoltare un minuto il grido di protesta e di allarme che ho ascoltato in questi giorni in Sardegna con Alessandra Todde" per le conseguenze "della giunta disastrosa del centro. Ora faranno nuoveche non manterranno. Allora, ai cittadini sardi dico: bastaelettorali, c'è l'occasione per fermare il treno del centroche ha portato la Sardegna a sbattere". Così Giuseppein una diretta Fb.