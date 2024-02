"La Sardegna non è un laboratorio e i sardi non sono delle cavie". Quando mancano due giorni alla chiusura della campagna Sardegna, e da lì poi a Nuoro per un comizio assieme a Pierluigi Bersani,

Sardegna: Bersani, 'cavie? Meloni chieda a sardi cosa pensano di come va regione' (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Se la Meloni esce dal palazzetto dove era e fa un giro in Sardegna si rende conto che non c'è niente di romano nelle vicende del centrosinistra sull'isola. C'è un'adesione di popolo che cresce ogni giorno attorno a una candidata molto forte che interpreta largamente l'idea di una sinistra moderna, democratica, progressista con contenuti chiari e forte. Sono sardi che hanno voglia di cambiare e se la stanno giocando seriamente. Invece, penso che tutto il mondo abbia visto come la destra ha trattato da Roma la Sardegna. Hanno tolto Solinas per metterci Truzzu. Piuttosto di parlare di cavie che evocano indirettamente un tema, la sanità, Meloni faccia un giro in tutta la regione e chieda cosa ne ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Se laesce dal palazzetto dove era e fa un giro insi rende conto che non c'è niente di romano nelle vicende del centrosinistra sull'isola. C'è un'adesione di popolo che cresce ogni giorno attorno a una candidata molto forte che interpreta largamente l'idea di una sinistra moderna, democratica, progressista con contenuti chiari e forte. Sonoche hanno voglia di cambiare e se la stanno giocando seriamente. Invece, penso che tutto il mondo abbia vistola destra ha trattato da Roma la. Hanno tolto Solinas per metterci Truzzu. Piuttosto di parlare diche evocano indirettamente un tema, la sanità,faccia un giro in tutta lane ...

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza