Sardegna, a Biancareddu la scuola è fuori uso. Tutti a votare a casa della signora Maria – Il video

C'è una piccola frazione del sassarese, Biancareddu, 94 abitanti, che per le elezioni regionali in Sardegna ha fatto di necessità virtù. La scuola, solitamente usata come seggio, è fuori uso causa lavori di ristrutturazione. Così per votare andranno Tutti a casa della signora Maria Ghisu, pensionata. «La camera da letto sarà trasformata in cabina elettorale, all'entrata ci saranno le liste e in cucina si accomoderanno gli elettori», spiega la donna al Tg1. L'ex scuola elementare di Piazza San Paolo è inagibile a causa dei lavori di riqualificazione. Così la signora Maria ha deciso di mettere a disposizione un appartamento di sua proprietà per far ...

