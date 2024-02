Sant’Angelo dei Lombardi | minaccia di lanciarsi nel vuoto per sfuggire ad arresto

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’uomo, un 63enne residente adei, è stato condannato a cinque anni e tre mesi di reclusione per estorsione. Perall’è salito sul davanzale della finestrando di gettarsi neldal terzo piano. Mattinata movimentata adei, in provincia di Avellino, conclusasi per fortuna senza conseguenze. Gli agenti