Santangelo | ANAS Faccia Attenzione a non Emarginare Poggio Picenze Aq

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'Aquila - “Il progettodi adeguamento del tratto San Gregorio – San Pio delle Camere rischia didal nuovo progetto di viabilità”. Interviene così Roberto, Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, in merito ai lavori sulla S.S. 17 e spiega: “La soluzione progettuale attualmente prevista comprende la realizzazione di una serie di complanari, l’allargamento della strada, intersezioni a rotatoria e sottopassi, il tutto in prossimità di abitazioni e di attività, con conseguenti e inevitabili ripercussioni sulla vivibilità. L'opera, invece, dovrebbe garantire un collegamento più sicuro ed efficiente tra le zone e, soprattutto, non dovrebbe condizionare gli abitanti, penalizzandoli.”...