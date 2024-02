Sanità | Luppi Msd Italia | “La salute ha bisogno di investimenti e innovazione”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Lahadie di, ma l’hadi un ecosistema attrattivo. Gliingarantiscono anche un nuovo valore che deve essere ad essa attribuito e che è un valore olistico, così come definito dall’Oms. E piùvuol dire più vita in buona qualità, piùvuol dire anche la possibilità di un ritorno economico su quello che è un vero e proprio investimento che serve anche al Paese per la sua crescita e per essere ancora più attrattivo anche nei confronti degliesteri e non perdere il passo relativamente alla competitività negli altri Paesi. E’ importante che anche ...