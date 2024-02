San Prisco | bimba di 8 anni muore in ospedale | la famiglia denuncia

In ospedale con febbre e vomito, bimba di 8 anni morta dopo le dimissioni: genitori chiedono giustizia per Giulia: I genitori hanno cercato più volte di insistere affinché la figlia fosse ricoverata per ulteriori approfondimenti, ma i medici ritenevano che non fosse necessario ...

