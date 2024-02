Sampdoria | Verre potrebbe tornare? I senatori chiedono il reintegro e Manfredi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Una delle situazioni più paradossali degli ultimi tempi, in casa, è quella di Valeriopassato da titolare inamovibile...

Le prossime giornate della Sampdoria saranno particolarmente complesse per Matteo Manfredi , atteso a Genova tra oggi e domani. L'azionista... (calciomercato)

Come noto, la situazione in casa Sampdoria a livello numerico è sempre molto complicata. Gli infiniti infortuni che hanno martoriato... (calciomercato)

Sampdoria, trittico di partite in nove giorni per decifrare il futuro del campionato: Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...

Sampdoria, Matteo Manfredi torna a Genova. Il programma: Matteo Manfredi è atteso a Genova: l'azionista di riferimento della Sampdoria parlerà con staff, Pirlo e calciatori, tra cui Verre... La Sampdoria, dopo il ...

Sampdoria, Verre verso il reintegro: può esserci a Cosenza: I senatori della Sampdoria starebbero spingendo per il reintegro di Verre: il centrocampista può esserci già a Cosenza. Le ultime Emergono ulteriori novità per quanto riguarda il caso Valerio Verre.