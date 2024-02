Sampdoria | il responsabile sanitario potrebbe rimanere 'da sfiduciato'

Cremonese-Palermo in diretta, Serie B Live dal Giovanni Zini: Nel prossimo turno di campionato, la Cremonese giocherà in trasferta contro la Sampdoria martedì 27 febbraio 2024 alle 20.30 mentre il Palermo sfiderà il Ternana in casa martedì 27 febbraio 2024 alle ...

Figc, allievi corso responsabile settore giovanile al Viola Park: Prosegue la formazione per gli aspiranti 'responsabili di settore giovanile'. Inaugurato lo scorso 5 febbraio, il corso e' giunto alla sua ...

I 110 anni del Cosenza Calcio, il Castello Svevo si illumina di rossoblu: “identità, orgoglio, amore”: Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...