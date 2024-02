Salvini nella bufera | Su Navalny chiariranno giudici e medici | non noi La Ue | indagini superflue

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Sulla morte di Alexei"capisco la posizione della vedova, è giusto fare chiarezza. C’è un morto e bisogna farla. Ma la chiarezza la fanno ie i. Non la facciamo né io né altri". Le parole di Matteoa Rtl 102.5 scatenano la polemica all’indomani della manifestazione bipartisan in Campidoglio. Il leader della Lega e vicepremier dice che i legami del Carroccio con la Russia sono "inesistenti", mentre le vicende dei finanziamenti sono state archiviate dai. "Noi siamo andati a manifestare silenziosamente e pacificamente e qualcun altro meno pacificamente ha sputato e ha urlato", conclude, riferendosi alla contestazione in piazza nei confronti del suo capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo. L’ATTACCO DI CALENDA Parole che fanno reagire Carlo Calenda, che la ...

Dal Metropol al Veneto, quei rapporti mai chiariti tra Lega e Cremlino alla vigilia delle Europee: ... in questo febbraio 2024, che Salvini, unica voce in Europa, dall'Italia guarda a Mosca, mettendo in dubbio la responsabilità del presidente russo nella morte del dissidente Navalny. Mentre da Mosca ...

La destra radicale europea è l'utile idiota di Putin (e Salvini imbarazza Meloni): La destra di Salvini, di Marine Le Pen, di Alternative für Deutschland, di Viktor Orbán " il quale vuole entrare nella famiglia politica dei Conservatori guidata dalla premier italiana. L'imbarazzo ...

Matteo Salvini e il patto con Russia Unita: "L'accordo tra la Lega e Putin mai sciolto": "Capisco Yulia Navalny, ma sulla morte di Alexei la chiarezza la faranno i medici, i giudici. Non noi". Bastano queste poche parole a Matteo Salvini per finire nella bufera. E a far tornare a parlare dei rapporti tra la Lega e Russia Unita, il partito di Vladimir Putin . Complice anche un libro: quello del suo ex portavoce Gianluca Savoini ...