Salvini | io e Giorgia uniti e compatti | in lei ho un' amica

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "In chiave nazionale più su qualche giornalone, sul Corriere o sulla Repubblica, provano ad allontanare me epiù andiamo avanti insieme ecome una sola persona per cinque anni, non un minuto di meno". Così il leader della Lega Matteodal palco di Cagliari per Paolo Truzzu. "Più provano a farci litigare più cementano quella che non è solo alleanza politica, è che in- ha aggiunto parlando della premier Meloni - non ho trovato un'alleata e un'ottima presidente del Consiglio ma un'. E in politica questo fa la differenza".