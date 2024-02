Salvini | Il velo islamico non è progresso Le donne coperte stiano lontane dalla Sardegna

"Il velo islamico a casa mia, non è segno di progresso. Il velo islamico e la donna coperta stiano lontani dalla Sardegna". Lo dice Matteo Salvini , dal palco di Cagliari, per l'evento elettorale con i leader del centrodestra, in appoggio di Paolo Truzzu alla

