Salvini a difesa dei cittadini dal salasso green dell' Ue | la battuta al veleno

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Matteo, leadera Lega e vicepremier, è stato intervistato da Mattino Cinque, programma tv che va in onda su Canale5, ed ha rilanciato la propria battaglia adeiche non possono permettersi un'auto elettrica e quindi sottostare ai diktat'Unione europea: “Se uno non ha i soldi per comprarsi la Tesla nuova e ha l'auto Euro 4 non si tiene l'Euro 4 perché fa chic, evidentemente perché non ha i 30-40 mila euro per cambiare l'auto. È ingiusto lasciarlo a piedi e impedirgli di lavorare, questo non aiuta l'ambiente. Limiti di velocità? Noi dobbiamo ridurre gli incidenti stradali e i morti, ma senza mettere nuove tasse occulte su automobilisti e motociclisti e i sindacati, quasi tutti di sinistra, che chiudono interi pezzi di città a Milano, Roma, Bologna e Firenze a chi non ha ...