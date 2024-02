Salvi per miracolo | parla uno dei ragazzi finiti nella voragine a Napoli

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Giulio Delle Donne, uno deiapertasinotte in via Morghen, nel quartiere Vomero di, racconta la disavventura vissuta. "Siamoper", spiega Giulio. "Lasi è aperta contestualmente al nostro passaggio, solo persiamo usciti quasi illesi. Per nostra fortuna abbiamo incontrato una pattuglia dell'Esercito che ci ha aiutati", conclude il giovane.

In uno dei tre spot ideati dal ministero dei Trasporti per promuovere la sicurezza stradale c’è qualcosa che non torna. Il dicastero guidato da ... (ilfattoquotidiano)

DL Superbonus: il testo approvato in Senato conferma le restrizioni: Il Senato ha approvato in via definitiva, con 81 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni, il Disegno di conversione in legge del DL 212/2023 sulle agevolazioni fiscali in edilizia recante “Misure ...

Non si dimise in tempo dalla società Cot: Vasta decade da deputato regionale, al suo posto Giuffrida: Abbiamo votato contro la legge salva deputati proposta in Parlamento, anche se non riguardava direttamente il nostro deputato per evitare possibili strumentalizzazioni e allontanare qualsiasi ombra.

LIVE PRIMAVERA - Torino - Lazio 1-1: match in equilibrio, squadre negli spogliatoi: Si salva il Torino. 45' - 2 minuti di recupero concessi ... Sarà rimessa affidata ad Abati. 34' - Giallo per Di Tommaso che si aggrappa a Njie per cercare di fermare la sua ripartenza. 29' - Tentativo ...