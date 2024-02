Salute | Camera approva legge su mototerapia | testo passa al Senato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Con 129 voti a favore, 5 contrari e 90 astenuti lahato laper il riconoscimento e la promozione della. Il provvedimento, cheora all'esame del, prevede lo svolgimento di esibizioni di motocross freestyle all'aperto e all'interno degli ospedali per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l'opportunità per gli stessi di salire in sella a una moto (a trazione elettrica, in caso di ingresso negli ospedali) per vivere un'esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i genitori e i medici curanti. Il progetto nasce da un'idea del campione di motocross freestyle Vanni Oddera.