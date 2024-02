Salto con gli sci | Coppa del Mondo Oberstdorf 2024 Si torna a volare | stavolta in Baviera!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il weekend che va dal 23 al 25 febbraio segna il ritorno in Europa delladelmaschile dicon gli sci. Non solo, si gareggerà per la seconda volta in stagione a(Germania). Non però sullo Schattenbergschanze della Tournée dei 4 trampolini, bensì nell’impianto di volo. Quello eretto in Baviera vide la luce subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in un momento in cui la comunità internazionale aveva posto un embargo nei confronti degli atleti tedeschi. Non sapendo quanto a lungo potesse durare questa situazione, tre saltatori diebbero un’idea geniale. “Se ci viene impedito di gareggiare all’estero, allora bisogna fare in modo che sia il resto dela venire da noi” si dissero Sepp Weiler, Heini Klopfer e Toni Brutscher. Come? ...