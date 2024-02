Salis | colloqui con Ciani | “Spero nei domiciliari” poi lancia appello “Non abbandonatemi”

Mo: Israele smentisce notizia su sua delegazione inviata al Cairo: Tel Aviv, 21 feb. (Adnkronos) - Israele ha smentito la notizia del quotidiano saudita Asharq al-Awsat, secondo cui avrebbe inviato una delegazione per i colloqui sugli ostaggi con Hamas al Cairo dopo ...

Ilaria Salis: «Non ho intenzione di scappare, spero nei domiciliari a Budapest»: «Non ho intenzione di scappare». Lo ha ribadito ieri, durante un colloquio con Paolo Ciani, segretario di Demos, nel carcere di massima sicurezza di Budapest, Ilaria Salis, la 39enne di origine sarda ...

