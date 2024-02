Salento | bambina di quindici mesi positiva ai cannabinoidi Indagano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Stralcio da leccesette.it: Unadi appena 15è stata ricoverata nell’ospedale di Scorrano, nel reparto di Pediatria, dov’era stata accompagnata dai suoi genitori per alcuni accertamenti durante i quali è risultataai. A quanto si apprende, la bimba è fortunatamente fuori pericolo. La Procura dei Minori di Lecce ha però disposto che la piccola non sia dimessa dal reparto di Pediatria in attesa di definire i contorni della vicenda e la posizione dei genitori. Dopo aver scoperto che la bimba eraai, il personale sanitario ha chiamato subito iche stanno indagando per capire dove e come la piccola abbia assunto cannabis. A quanto si è appreso, sabato sera i genitori avevano lasciato la piccola in casa con ...