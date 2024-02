Salari Cisal | Cavallaro | “Necessario aumentare le retribuzioni dei lavoratori”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il segretario generale della, Francescocritico nei riguardi della moderazione deiportata avanti dal Governo: “Bisogna recuperare il potere di acquisto delle” Roma. “Non abbiamo bisogno di politiche di moderazioneale ma di recuperare il potere di acquisto delleferme da anni e alle prese anche con una sorta di ‘strategia del ritardo’ messa in campo dalle controparti datoriali in relazione ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro. Al riguardo riteniamo che le proposte avanzate anche dal Ministro del Lavoro e finalizzate ad introdurre forme di flat tax sui rinnovi contrattuali, benché lodevoli, non possano rappresentare l’unica soluzione al problema, in primis perché la detassazione avvantaggerebbe soprattutto chi ...