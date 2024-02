Sabatini | «Barella superiore | è stato il trascinatore di questa Inter»

Champions League: Inter - Atletico Madrid: come seguirlo in TV, Sky, Canale 5 o Prime: ... Massimo Mauro e Sandro Sabatini. La partita sarà trasmessa anche da Sky Sport , attraverso i ... Probabili Formazioni INTER (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, de Vrji, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, ...

L'Inter vince a Firenze, scavalca la Juve e torna in vetta e domenica il confronto diretto Inter - Juve: ... Barella e Dimarco (panchina per scelta tecnica), invece l' approccio è stato ottimo , per quanto ... Sempre in emergenza Inzaghi , che in attesa di aiuti dal mercato (Sabatini sta lavorando a diverse ...

